الرياض تستضيف قمة “ميتاجيت” الدولية في سبتمبر 2024

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انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوده السعودية نحو بناء العوالم الرقمية المتطورة، تستضيف العاصمة الرياض النسخة الأولى من “ميتاجيت – قمة الميتافيرس الدولية” خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر 2024. ويعكس انعقاد هذه القمة التزام المملكة بتبني التكنولوجيا الناشئة وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

تهدف قمة ميتاجيت الدولية لجمع خبراء التكنولوجيا العالميين، وبُنّاة العوالم الرقمية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وقادة المؤسسات، مع الشركات المحلية والهيئات الحكومية والمنظمات المتخصصة، لتمكينهم من استخدام أحدث تقنيات الميتافيرس بطريقة فعالة، بالإضافة إلى منحهم منصة مستدامة للدعم والتعاون من شأنها أن تتيح جذب الاستثمارات العالمية للمملكة.

تشمل القمة معرضاً للشركات المتخصصة لعرض أحدث التقنيات والتجارب التفاعلية، والذي سيكون واجهة شاملة للتعرف على تقنيات المستقبل وأحدث الابتكارات والخدمات والتكنولوجيا في قطاع الميتافيرس، كما يوفر المعرض فرصاً للشراكات والتفاعل مع الخبراء والمختصين.

يتضمن جدول أعمال القمة مؤتمراً رفيع المستوى لمناقشة الفرص وتحديد التطورات المطلوبة فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية لمستقبل الميتافيرس ودوره في النمو الصناعي، مع تسليط الضوء على التوأمة الرقمية والبلوكشين والذكاء الاصطناعي كعوامل رئيسية لتغيير قواعد اللعبة في الاقتصاد الصناعي.

يوفر هذا الحدث فرصاً للمشاركين والزوار لحضور جلسات حوارية محفزة والمشاركة في ورش عمل ونشاطات تفاعلية، وسيحضر القمة كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من قطاعات مختلفة بما في ذلك المهنيين والأكاديميين والباحثين وواضعي السياسات والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين.

كما تضم ” قمة ميتاجيت الدولية” مسابقة للشركات الناشئة التي تعد فرصة فريدة للمطورين والمبتكرين من خلال تقييم مشاريعهم من قبل أهم الخبراء المحليين والعالميين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على التمويل المحلي والعالمي، مما سيساهم في خلق قيمة مضافة لتلك الشركات.

وكجزء من خطة الاستدامة ولأول مرة على مستوى المملكة، ستقام القمة على منصة تفاعلية في عالم الميتافيرس كحدث افتراضي موازي لتكون مثالاً لتنظيم الفعاليات في هذا العالم المدمج المثير.

تنعقد القمة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة“VRARA” والتي تعتبرإحدى أهم المنظمات الدولية التي تعزز التعاون بين الشركات المبتكرة والأفراد في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، و”مجلس أزياء الميتافيرس “MFC الذي يعتبر منظمة مستقلة تعزز صناعة الأزياء داخل الميتافرس ويعتمد على الإبداع والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى “المجلس العالمي للميتافيرس “WMC الذي يعمل على تعزيز التعاون لخلق عوالم نوعية مدمجة، وتحقيق أقصى الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية.

قمة ميتاجيت الدولية من تنظيم تحالف سعودي بريطاني بين شركتي “اتصال لحلول الاعلام” التي تهتم بصناعة الحلول الاتصالية والتسويقية و”أيومينا ايفنتس” الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة الفعاليات والمؤتمرات، حيث سيشكل هذا المؤتمر إضافة نوعية وعلامة فارقة في مستقبل الميتافيرس، الذي تعتبر السعودية واحدة من أقوى أسواقه على مستوى العالم.

وتستهدف السعودية بعد فوزها باستضافة إكسبو 2030 الوصول إلى مليار حاضر للمعرض العالمي عبر الميتافيرس، الأمر الذي سيجعل من هذه القمة نواة حقيقة للانطلاق نحو تحقيق هذه التطلعات الطموحة.

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