الرياض تشهد إقامة ملتقى علمي لمناقشة أنواع مشاكل الإطباق الهيكلية بالأسنان مطلع ديسمبر المقبل

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تستضيف مدينة الرياض في الثالث من ديسمبر القادم ، ملتقى علمي بعنوان ” أنواع مشاكل الإطباق الهيكلية التي تتطلب العلاج المبكر”، بحضور نخبة من أطباء تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين ، لعرض آخر ما توصلت إليه العلوم والتقنيات في هذا المجال، بقيادة المجلس العلمي للبورد السعودي لتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، وذلك ضمن فعاليات يوم المتدرب الخامس بالتعاون مع الجمعية السعودية لتقويم الأسنان.

وأوضحت رئيسة المجلس العلمي لتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين الدكتورة إيمان عبدالباسط النمنكاني، أن الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ومن قبل هيئة التخصصات الصحية السعودية، انعكس ايجابيًا على جودة القطاع الطبي عمومًا وبرامج التدريب في اختصاصات تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين خصوصًا، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 ومخرجاتها اليوم تأخذ القطاع الصحي إلى نقلة تحولية دفعت الكثير من الجهات الدولية إلى اختيار المملكة كوجهة أولى لنقل الخبرات والتطورات إليها.

وأشارت، أن هذه الفعالية تأتي مكملة لمنظومة المناسبات الطبية لتطوير القطاع الصحي بالمملكة من أجل الارتقاء بمعارف وخبرات الأطباء والطبيبات في هذا المجال، مبينة أن هذا الملتقى لن يقتصر على الجوانب العلمية فقط بل سيراعي التحديات العملية والنفسية التي يتعرض لها المتدربون.

ويترقب المدربون والمتدربات في تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين يوم المتدرب كل عام، إذ يعد فرصة للقاء الاختصاصين والاستشاريين بالمتدربين كما يسمح للأطباء المقيمين في تخصص تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين في المملكة بتطوير خبراتهم لمعرفة المستجدات ومشاركة خبراتهم والتعرف على بعضهم البعض في جو تنافسي ودي.

ومن أبرز المشاركين في الملتقى الاستشاري الأمريكي الشهير البروفيسور بيتر نجان أستاذ كرسي برانسونمادريل في تقويم الأسنان في جامعة ولاية فرجينيا الغربية الذي تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد و حصل على شهادات في تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا ونشر 140 بحثًا في مجال تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين.