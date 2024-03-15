الرياض في المرتبة الـ 3.. خمس دول عربية في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم

المناطق_الرياض
احتلت خمس مدن عربية -جميعها مدن خليجية- مراكز متقدمة في قائمة أفضل المدن في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف مؤسسة “ريزونانس” الاستشارية.
في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً، تأتي مدينة دبي، بينما تحتل أبوظبي المرتبة الثانية عربياً والـ 25 عالمياً، والرياض المرتبة الثالثة عربياً والـ 28 عالمياً، تليها الدوحة في المرتبة الرابعة عربياً والـ 36 عالمياً، وجاءت مدينة الكويت في المرتبة الخامسة عربياً والـ 58 عالمياً.
وتعتمد مؤسسة “ريزونانس” في ترتيبها على قياس جودة المعيشة والسمعة والهوية التنافسية للمراكز الحضرية، وتعد المؤسسة رائدة في مجالات السياحة والعقارات والتنمية الاقتصادية.
وفقاً للتصنيف الجديد، تحتل لندن المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن العالم، تلتها باريس في المركز الثاني، ونيويورك في المركز الثالث، وطوكيو في المركز الرابع، وسنغافورة في المركز الخامس.
وتعكس هذه النتائج الجهود المبذولة في تطوير المدن الخليجية وتعزيز جودة المعيشة والتنافسية العالمية، وتسهم في تعزيز الهوية الحضرية لهذه المدن كوجهات سياحية ومراكز اقتصادية وثقافية ورياضية رائدة.