الرياض في المرتبة الـ 3.. خمس دول عربية في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم

وفقاً للتصنيف الجديد، تحتل لندن المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن العالم، تلتها باريس في المركز الثاني، ونيويورك في المركز الثالث، وطوكيو في المركز الرابع، وسنغافورة في المركز الخامس.