«الزعاق»: الشتاء الفعلي يبدأ في شهر ديسمبر ويزحف على معظم البلدان العربية

وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة على قناة العربية، أن شهر ديسمبر أحد سبعة أشهر تتكون من 31 يومًا، ويسمى في العراق وبلاد الشام «كانون أول»، ويسمى في المغرب العربي «دجنبر».