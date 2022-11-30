«الزعاق»: الشتاء الفعلي يبدأ في شهر ديسمبر ويزحف على معظم البلدان العربية

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أوضح خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، سبب اختلاف تسمية الشهر الثاني عشر من السنة في العراق وبلاد الشام والمغرب العربي، موضحًا أن الشتاء الفعلي يبدأ في شهر ديسمبر.
وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة على قناة العربية، أن شهر ديسمبر أحد سبعة أشهر تتكون من 31 يومًا، ويسمى في العراق وبلاد الشام «كانون أول»، ويسمى في المغرب العربي «دجنبر».
وتابع خبير الأرصاد الجوية، أن لفظة «كانون» مأخوذة من اللفظ العربي «كنَّ» أي استقر فهم يستقرون في بيوتهم من شدة البرد، ويتجنبون المناسبات.
واختتم، أن الشتاء الفعلي يبدأ في شهر ديسمبر الزحف على معظم البلدان العربية، ففي أوله مربعانية الشتاء وفي نهايته أطول ليالي السنة.