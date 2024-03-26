“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق “زكاتي” اختياريًا​​

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حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد على إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa) حيث توفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك النقود والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المقتناة للتجارة، وغيرها، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر معادلة معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي، أن مبالغ الزكاة الواردة عبر خدمة زكاتي يستفيد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق وموقع الهيئة الإلكتروني.

وأضاف أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.

كما أوضح الحربي أنه يُتاح للمستفيد معرفة قيمة الزكاة بناء على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية وأدوات الدين بمجرد اختيار اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد أن عملت الهيئة في وقت سابق على إتمام عملية الربط مع تداول، مبينًا أن التطبيق والموقع الإلكتروني يتيح حساب الزكاة بعملات مختلفة على أن يكون الدفع بالريال السعودي.