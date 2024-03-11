الزكاة والضريبة والجمارك تدعو الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” من خلال خدمة “زكاتي”

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa)، وذلك باستخدام طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، أو من خلال خدمات سداد و “Apple Pay”.

​وأوضحت أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة.

وأشارت إلى أن خدمة “زكاتي” ترتبط بالأسعار العالمية للذهب والفضة، مع إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.

وأكدت الهيئة أن الخدمة تم تأسيسها بناءً على فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة ، وذلك لحث الأفراد على استخراج الزكاة عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، لتصل إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.يُذكر أن الخدمة شهدت خلال العام الماضي تفاعلًا كبيرًا لدى الأفراد، وارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق “زكاتي”، ويُعود ذلك للنجاح الذي حققته الخدمة بفضل سهولة استخدام الخدمة ، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.