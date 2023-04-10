الزكاة والضريبة والجمارك تعقد أكثر من 30 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها

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عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 30 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وذلك خلال الربع الأول من عام 2023م، ناقشت خلالها الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين في هذه اللقاءات.

واستهدفت الهيئة في تلك اللقاءات المكلفين والعملاء بمختلف فئاتهم، حيث ناقشت الهيئة كل ما يهم قطاع التخليص الجمركي، من خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد مع العديد من المخلصين الجمركين من مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، باعتبار أن هذا القطاع يُعد الشريك الأساس في العمل الجمركي وداعمًا لتحقيق مستهدفات الهيئة نحو رفع كفاء إجراءات الاستيراد والتصدير.

كما شملت اللقاءات، المستوردين والمصدرين، وقطاع النقل السريع، ووسطاء الشحن، وشركات التسوق الإلكتروني، ومشغلي مناطق الإيداع في المنافذ الجمركية، والأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، والشركات المشغلة لعدد من الموانئ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مجموعة من المكلفين في قطاعات المالية، التأمين، العقار والشركات المدرجة، والتعليم، إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع مكلفين في قطاعات الصحة والتقنية، والصناعة والتعدين، وقطاع الزراعة، وغيرها من القطاعات، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه مجالات أعمالهم المرتبطة بالهيئة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتذليل المعوقات التي قد تواجههم.

وأوضحت الهيئة أن هذه اللقاءات تُسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال التعرف على كل ما من شأنه تيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، مشيرةً إلى أن أهميتها تكمن في معالجة التحديات وتوفير بيئة أعمال متميزة، مؤكدةً أنها ستواصل عقد هذه اللقاءات المفتوحة مع جميع مكلفيها وعملائها، تعزيزًا للتواصل والتعاون مع شركاء الهيئة في جميع مجالاتها الزكوية والضريبية والجمركية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من الهيئة، إلى جانب دور ذلك في تعزيز مستوى الامتثال ورفع الوعي.