الزلفي يضرب الدراعية بثلاثية ويقترب من دوري يلو

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فاز نادي الزلفي على حساب نادي الدراعية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات حسم بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري يلو للمحترفين في الموسم المقبل.

وسجل ثلاثية نادي الزلفي في لقاء اليوم أمام نادي الدراعية، عن طريق ماهر المطيري، وسجل جونيور هدفين خلال مجريات اللقاء.

اللقاء بدأ بضغط كبير من جانب نادي الزلفي في بداية اللقاء، من أجل الاقتراب خطوة من العبور إلى الدور القادم من المسابقة.

وسجل ماهر المطيري الهدف الأول في شباك نادي الدراعية.

وضاعف جونيور النتيجة بالهدف الثاني عن طريق المحترف جونيور، بتصويبة قوية سكنت شباك الدراعية.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جونيور، لينتهي اللقاء بانتصار الزلفي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وستحسم بطاقة التأهل للفريق، خلال مباراة الإياب، التي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب نادي الزلفي في شهر شوال المقبل.