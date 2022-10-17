الزهراني يحذر من دخول الإصابة بهوس النرجسية.. “تصبح شخص غير مرغوب”

حذر الدكتور وليد الزهراني المعالج النفسي والأكلينكي، من خطورة الشهرة حيث تعد بوابة الدخول إلى النرجسية، كما أن النرجسية تكون سبب في ابتعاد الأشخاص عنك.

وأضاف وليد الزهراني، خلال لقائه ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، أن هناك أحد المشاهير دخل في بوابة النرجسية وكان سبب في أن ينفر منه العديد من أقاربه وأسرته المختلفة.

وتابع: يجب على الأشخاص عدم المبالغة في التباهي لما وصل لها من مكانة، لأن المجتمع يدرك ذلك ويصبح شخص غير مقبول.