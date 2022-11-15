السديس يبحث سبل التعاون المشترك بين الرئاسة والشؤون الدينية بالقوات المسلحة

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التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، بأعضاء الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اللواء مسفر بن حسن آل عيسى، و العميد عبدالعزيز الدريس وعدد من منسوبي وزارة الدفاع وذلك بمقر الرئاسة.

وناقش اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والتنسيق بين الرئاسة والشؤون الدينية بالقوات المسلحة، مما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد معاليه بمستوى التكامل والتنسيق بين الجهتين في تقديم الخدمات، مؤكداً حرص الرئاسة على تطوير آلية التعاون المشترك مع مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي .