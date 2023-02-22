السديس يدشن أول معمل حاسب آلي ومعمل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المسجد الحرام

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دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، افتتاح أول معمل للحاسب الآلي بالمسجد الحرام بمعهد الحرم المكي الشريف لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة معهد الحرم المكي الشريف لتهيئة بيئتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتحول الرقمي، واستحداث نظم تعليمية حديثة، وبناء منظومة تقنية تقوم بدور فعَّال في أداء الرسالة التعليمية.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة في المنظومة التعليمية بالحرم المكي الشريف، التي نتج عنها إنشاء هذا المعمل الذي يعد نقلة نوعية للتعليم في المسجد الحرام. وأستمع معاليه إلى خطة المعهد في توظيف المعمل لصالح العملية التعليمية، كما اطلع معاليه على المجالات التي يغطيها هذا المعمل، ومن أهمها الحصص التطبيقية التعليمية في التلقين، وتحسين الأداء في تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وفي تنمية الملكات اللغوية، وتحسين مقررات الحاسب الآلي في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف، وعمل برامج متنوعة تابعة لمشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمعهد الحرم المكي الشريف، وتنظيم دورات تدريبية في مجال التقنية لمنسوبي المعهد من طلاب ومعلمين وموظفين، وتطوير مشروع التعليم الإلكتروني بالمعهد والكلية.

وأشار معاليه إلى أن هذه الخطوات التطويرية التي تشهدها منظومة التعليم بالحرم المكي هي من ثمار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله -من رعاية كريمة، ودعم سخي للتعليم بالحرمين الشريفين، وحث معاليه على بذل الجهود الممكنة للإسهام بصورة فاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برامج المنظومة التعليمية المباركة بالحرم المكي الشريف.