“السعودية الرقمية” تختتم مشاركتها في “دافوس” مستعرضة أحدث التقنيات الوطنية

المناطق_واس

اختتم معرض “السعودية الرقمية” أعماله المصاحبة لمشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والمقام في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الحالي؛ لنقل تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي، وبناء الشراكات الدولية.

وشهد معرض “السعودية الرقمية” حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من وفود منتدى دافوس الذي جذبت جلساته وفعالياته كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، حيث أشادوا بأحدث التقنيات والابتكارات الوطنية التي تعزز التوجه المستقبلي نحو أفق رقمي واعد.

وقدم المعرض لزوار منتدى ” دافوس” خارطة الخدمات الحكومية الرقمية المعتمدة على التقنيات الناشئة والابتكار، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، سعياً إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

وتهدف “السعودية الرقمية” من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المملكة على الخارطة الرقمية العالمية، واستعراض أحدث التقنيات وقصص النجاح في هذا القطاع الواعد، وتحفيز الوحدة الرقمية بين الجهات الحكومية، إضافة إلى تشجيع الابتكار والأعمال، والإسهام في تنمية الأعمال الرقمية المحلية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويضم معرض “السعودية الرقمية” في منتدى دافوس خمس جهات حكومية، وهي: الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة علم. يذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار عمل “السعودية الرقمية” بالتكامل مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز آفاق التعاون الدولي المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وتسليط الضوء على أبرز قصص نجاح التحول الرقمي في المملكة.