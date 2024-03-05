“السعودية الرقمية” تواصل مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي “ليب 24”

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واصلت المنصة الدولية الرائدة “السعودية الرقمية” مشاركتها في المؤتمر التقني الأكثر حضوراً في العالم “ليب 24”, الذي يستمر حتى 7 مارس 2024 بالرياض, تحت شعار “وطنٌ مُبتكِر”.

وشهد اليوم الثاني لمشاركة “السعودية الرقمية”، إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية الحكومية الجديدة، والعديد من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال تعزيز الاقتصاد الرقمي محلياً ودولياً.

يذكر أن معرض السعودية الرقمية يأتي توحيداً لجهود الجهات الحكومية في إبراز تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، وتعريف عموم المستفيدين على جميع الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية الاستفادة منها لتحسين جودة الحياة.