السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل تجربة رقمية للعملاء في الشرق الأوسط 2023

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حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن جائزة أفضل تجربة رقمية للعملاء في الشرق الأوسط 2023 وذلك في مؤتمر تجربة العملاء في الشرق الأوسط 2023 وتم تسليم الجائزة في مقر المؤتمر بمدينة دبي بمشاركة ممثلين عن ابرز الشركات العاملة في المنطقة في مختلف المجالات حيث شهدت النسخة هذا العام إقامة العديد من ورش العمل وجلسات النقاش المستمرة التي تناولت ابرز آليات التواصل والتطور الرقمي في قطاع خدمات العملاء.

وعبر تيدي زيبتز الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي وصفه بالمحفز لمواصلة مساعي الشركة في تطوير المنظومة الرقمية لخدمة العملاء وجعل تجربتهم معها هي الأفضل من خلال تسخير التقنيات المتطورة والحلول الرقمية الرائدة لمواصلة تطوير أعمالها، وأضاف من المهم مراقبة ملاحظات العملاء باعتبارها المقياس النهائي لنجاح أعمالنا حول العالم مع التركيز على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية ونقلها بصورة سليمة تحقق أهداف الشركة وتطلعاتها ، ويمكن القول أن بيئة الأعمال في المملكة باتت الأكثر مواكبة للتحول الرقمي والاستمرار في تحسين التجارب الشاملة

من جانبه قال منصور العاصمي، نائب الرئيس للشبكة و إدارة العائد في السعودية للشحن، نحرص على تكامل خدماتنا الرقمية ومواكبة مراحل التحول من خلال عقد شراكات فعالة في هذا الجانب من شأنها تعزيز تعاملاتنا في جميع القنوات الرقمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومبادرات لتسريع النمو والابتكار الذي يركز على العملاء لتقديم تجارب إيجابية.

وأضاف، نحن سعداء جدا بهذا الإنجاز الذي يضاف لمسيرة الشركة حيث طبقنا نماذج عديدة للتحول الرقمي فيما يتعلق بتحسين تجارب العملاء ورصد انطباعاتهم وتوجهاتهم المتوقعة وسوف تواصل “السعودية للشحن” سعيها للارتقاء بقدراتها، وتقديم تجارب رقمية لا مثيل لها وإرساء معايير جديدة للتميز بمجال خدمة العملاء.

يذكر أن السعودية للشحن قد جددت قيل أيام اتفاقية مع منصة تشاي نياو، الذراع اللوجستي لموقع (Alibaba) العالمي، وذلك لنقل شحنات المتاجر الإلكترونية وتوفير السعات المطلوبة، وتعزيز رحلات الشحن من هونج كونج، إلى مدينة لييج البلجيكية والعاصمة الرياض، على متن الطائرات اسطول طائرات الشحن، وتسعى الشركة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتصبح منصة لوجستية عالمية من خلال عمليات الشحن وربط اسواق العالم بالمملكة والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب خطوط التجارة العالمية

كما تواصل السعودية للشحن دعم الأسواق الناشئة باعتبارها عضوا في تحالف سكاي تيم للشحن الذي يمثل 20 % من حركة الشحن الجوي وكذلك الاستفادة المباشرة من التغطية الدولية التي يقدمها التحالف وتتيح الربط بين أكثر من 175 دولة حول العالم.

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