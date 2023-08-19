السفارة السعودية تصدر تنبيهاً للمواطنين المغادرين دولة الكويت

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أصدرت سفارة المملكة في دولة الكويت تنبيهاً للمواطنين السعوديين، المغادرين من من الكويت بضرورة سداد المخالفات المرورية، عن طريق البوابة الإلكترونية أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وذلك ابتداءً من السبت الموافق 2023/8/19م.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أوضحت بأنه يجب على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام.