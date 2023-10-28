السلطات الأمريكية: العثور على جثة المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار في ولاية “ماين”

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عثرت السلطات في ولاية “ماين” الأمريكية على جثة المشتبه به في واقعة إطلاق النار، التي خلفت 18 قتيلًا على الأقل، بعد مطاردة استمرت يومين.

وأكد مايكل سوشوك مفوض السلامة العامة في ولاية “ماين” – في مؤتمر صحفي نقلته قناة (الحرة) الأمريكية – العثور على جثة المشتبه به روبرت كارد، البالغ من العمر 40 عاما، قرب مصنع لإعادة التدوير.

ووقع حادث إطلاق النار مساء يوم الأربعاء الماضي في مدينة “لويستون” بولاية “ماين” في شمال الولايات المتّحدة، وأطلق الرجل النار في موقعين مختلفين على الأقل هما صالة للبولينج ومطعم، وفقا للشرطة المحلية.

ووفقا لنشرة صادرة عن استخبارات الشرطة، فإن روبرت كارد درس الهندسة في جامعة ماين في الفترة من 2001 إلى 2004، كما أنه كان معلما متمرسا للتدريب على استخدام الأسلحة النارية وأحد أفراد قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي في ولاية ماين، وجرى إيداع كارد في مصحة للأمراض العقلية لمدة أسبوعين في صيف عام 2023، لكن النشرة لم تقدم تفاصيل محددة حول علاجه أو حالته.