السلطات التايوانية: وفاة أكثر من ثلاثمائة شخص بسبب الموجة الباردة

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كشفت السلطات التايوانية النقاب عن أن الموجة الباردة التي اجتاحت عدة مقاطعات في تايوان مؤخرًا قد أودت بحياة أكثر من ثلاثمائة شخص.

ونقلت صحيفة ” تايوان نيوز ” اليوم عن السلطات توضيحها أن موجة الطقس الباردة اجتاحت مقاطعات كينمين و كاوسيونج ولينتشيانج ويانلين وتشياي وتشانغوا خلال فترة الأيام الخمسة الماضية، حيث انخفضت الحرارة بدرجات تتراوح ما بين 6- 10 درجات تحت الصفر، مما أدى إلى تردي الحالة الصحية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة في القلب.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 145 حالة وفاة من جراء السكتة القلبية خلال اليومين الماضيين، وتسجيل أكثر من 300 حالة وفاة منذ يوم 20 يناير، وأن 92 شخصًا توفوا بالسكتة القلبية يوم الاثنين وتوفى 53 شخصًا يوم الثلاثاء، وأن عدد الحالات حتى يوم الأربعاء بلغ 294 حالة وفاة.

وأضافت السلطات أن معظم ضحايا هذه الموجة الباردة كانوا من كبار السن ممن يعانون من أمراض قلبية وارتفاع ضغط الدم ، وأن أعمارهم تتراوح ما بين 67 عاما – 91 عاما.

ومن ناحية أخرى، حذرت السلطات من الأخطار الناجمة عن انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون أثناء التدفئة بوسائل بدائية داخل المنازل، وحثت مسئولي المقاطعات على إذاعة تحذيرات للسكان من تداعيات الأضرار الصحية التي تنجم عن ذلك، وأنه يجب مراعاة الإجراءات الوقائية من خلال الحرص على تهوية مساكنهم للحيلولة دون الإصابة بالتسمم الذي تسببه انبعاثات هذا الغاز إثر حرق قطع من الأخشاب أو الفحم وغيرها.