“السليمان”: عقدا “بايكار” يعززان “الدفاعات”

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أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، أن الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، وعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع مع نظيرتها التركية، وشركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، تجسد توجه التعاون البناء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح أن الخطوة ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، إلى جانب إسهامها في تطوير وتوطين العديد من المنظومات الحديثة التي تلبي احتياجات المملكة.

وأكد أن عقدي الاستحواذ سيعززان مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030؛ الأمر الذي سيمكِّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى توطين الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب التقنيات الحديثة والتعامل مع الصناعات الدقيقة والحرجة.

وأشار إلى أن مثل هذه العقود من الأطر العامة التي تنتهجها وزارة الدفاع لتعظيم استفادة المملكة من عقود شراء المنظومات الدفاعية المتقدمة، وذلك بتضمينها اشتراط توطين التقنيات الأساسية والقدرات التصنيعية بما يؤسس لصناعات دفاعية وطنية متقدمة قادرة على التطور والنمو.