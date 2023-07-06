السماح باستيراد المواشي من مولدوفا وإريتريا

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رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد المواشي الحية لغرض الذبح والتربية من مولدوفا وإريتريا.

وجاء قرار الوزارة بناء على التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن الوضع الصحي الوبائي لانتشار الحمى القلاعية في مولدوفا، وإريتريا، والذي اتضح من خلالها أن الإصابات محصورة في مناطق محددة في دولة إريتريا، ولا وجود للمرض في جمهورية مولدوفا.

يذكر أن الوزارة فرضت مؤخراً حظراً مؤقتاً على استيراد حيوانات الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والغزلان من دول القارة الأوروبية، والقارة الإفريقية، بسبب الحمى القلاعية.