السماح للمعلمات بتدريس طلاب الصف الرابع بالمدارس الحكومية

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أصدر وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ناصر الشلعان؛ قراراً بإلحاق طلاب الصف الرابع الابتدائي “بنين” بعدد من مدارس الطفولة المبكرة في القصيم، وإسناد تدريسهم للمعلمات في المدارس الحكومية.

وحدد القرار ثلاث مدارس في إدارة تعليم مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة، والبكيرية؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتشغيلها مع بداية العام الدراسي 1445هـ.

وكانت وكالة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي، قد أجازت العام الماضي للمعلمات؛ بتدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية؛ نظراً لنجاح المعلمات في تعليم طلاب الصفوف المبكرة من الصف الأول، حتى الصف الثالث الابتدائي.