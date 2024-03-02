السنغال.. مئات المتظاهرين يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي

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طالب مئات المتظاهرين، السبت، في دكار بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل، في تجمّع دعت إليه المعارضة والمجتمع المدني.

وغرقت السنغال في أزمة سياسية خطيرة منذ تأجيل سال في الثالث من فبراير الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 منه.

وأدى قرار سال تأجيل الانتخابات، والذي وصفته المعارضة بأنه “انقلاب دستوري”، إلى اندلاع تظاهرات خلفت أربعة قتلى وتخللها توقيف العشرات.

وأبطل المجلس الدستوري في منتصف فبراير قرار إرجاء الانتخابات وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خلفه، إلا أن السنغاليين ما زالوا لا يعرفون متى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وما إذا كانت الانتخابات ستجرى قبل الثاني من أبريل أم بعده.

وتلبية لدعوة من ائتلاف تجمّعات من المجتمع المدني معروف باسم “جبهة المقاومة” والمعارضة، تجمّع مئات الأشخاص في حي تسكنه الطبقة العاملة في دكار. وارتدى عديدون ألوان العلم السنغالي وحمل آخرون صورًا للمعارض عثمان سونكو المسجون منذ نهاية يوليو في قضية فساد أخلاقي والذي حُرم من التنافس في الانتخابات الرئاسية بعد إبطال ترشيحه.

وانتهى التجمع الذي سمحت به السلطات، بمواجهات وجيزة بين أنصار سونكو وأنصار رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وهو أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع.

ودعا المعسكر الرئاسي إلى “مسيرة من أجل السلام” صباح الأحد في دكار.