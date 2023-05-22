“السواحة”: وصول “ريانة” و”القرني” للفضاء يعزز مكانة المملكة عالمياً

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أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله السواحة، أن وصول ريانة برناوي وعلي القرناوي إلى المحطة الدولية سيمكن المملكة من تدشين عصر جديد من الاستكشافات والإسهامات العلمية التي ستعزز مكانتها عالمياً نحو الفضاء.

وهنأ “السواحة” خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح وصول “ريانة” و”القرني” إلى المحطة الدولية ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة تخدم البشرية.

ونوه إلى أنه حدث تاريخي والفرص التي ستتحقق من ورائه ما هي إلا ثمرة للدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة السعودية للفضاء وبرنامج المملكة لرواد الفضاء من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واختتم تصريحه بدعاء المولى القدير أن يعود رائدا الفضاء إلى أرض الوطن سالمين، حاملين معهما نتائج تجاربهما العلمية والريادية التي أنجزاها في مهمتهما لخدمة البشرية وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة.