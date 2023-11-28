السواحه يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة IBM في واشنطن لتعزيز الشراكة في التقنيات الحديثة والابتكار

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في واشنطن، اليوم الاثنين، برئيس مجلس إدارة شركة IBM الأمريكي، السيد أرفيند كريشنا، ضمن زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش معاليه تعزيز التعاون المشترك في المجالات التقنية وتبنِّي الحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى تطوير وتنمية القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي،ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وعدد من مسؤولي الجانبين.