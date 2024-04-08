«السوبر السعودي» يحقق عوائد تسويقية بنسبة نمو بلغت 800% عن النسخة الأخيرة

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حققت بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي عوائد تسويقية هي الأعلى منذ انطلاق مسابقة كأس السوبر السعودي قبل 11 عامًا.

وسجلت كأس الدرعية للسوبر السعودي عوائد تسويقية بنسبة نمو بلغت 800% عن النسخة الأخيرة، وهي الأعلى منذ انطلاقة “السوبر السعودي” لأول مرة عام 2013.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه القفزة التاريخية في العوائد التسويقية تأتي تتويجًا للشراكة الناجحة بين الاتحاد السعودي والقطاع الخاص ممثلًا بالذراع التسويقي SMC، وذلك وفق استراتيجية مدروسة وخطط تسويقية طويلة المدى تحظى بأفضل النظم المدعمة بالخبرات التي أتاحت الكثير من الخيارات التسويقية لتهيئة بيئة جاذبة أمام المستثمرين وجلب الفرص المتنوعة لهذه البطولة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل إن العديد من العوامل تجمعت من أجل تحقيق هذه القفزة القياسية على مستوى عوائد “السوبر”، من بينها جودة مسارات العمل التسويقي والخطط المدروسة للاستفادة من إمكانات الكرة السعودية وشعبيتها وتنافسيتها العالية مع مشاركة أبرز النجوم المحلين والعالميين، وهو ما رفع من تنافسية البطولة وجاذبيتها وحقق الكثير من الشراكات الاستثنائية.

وأضاف المسحل أن بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي باتت منصة تسويقية دولية للتعريف بالمملكة ثقافيًا وسياحيًا وأصبحت منتجًا استثماريًا جاذبًا للكثير من الجهات في المملكة وتستقطب أسواقًا جديدة محليًا وعالميًا.