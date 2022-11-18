السويد: آثار متفجرات على خطي أنابيب “نورد ستريم”

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قال الادعاء السويدي اليوم الجمعة إن محققين عثروا على آثار لمتفجرات بخطوط أنابيب نورد ستريم، بما يؤكد أن الأمر ناجم عن وقوع تخريب كبير.

وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في سبب 4 فجوات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق وأصبحا مركز توتر في أزمة أوكرانيا.

انفجارات قوية وارء التسريبات

وقالت الدنمارك، الشهر الماضي، إن تحقيقًا أوليًا أظهر أن سبب تسريبات في الخطين هو انفجارات قوية.

وذكر الادعاء العام السويدي في بيان أن التحليل الذي أجري يظهر وجود آثار متفجرات على قطع كثيرة تم انتشالها.

وأضاف البيان: “التحقيق معقد وشامل للغاية. وسيحدد التحقيق الجاري مدى إمكانية التعرف على أي مشتبه بهم”.

ورفض مكتب الادعاء العام الإدلاء بتصريحات إضافية.

تحذيرات من مخاطر وأضرار بيئية

وقال علماء زلازل في الدنمارك والسويد، من قبل، إنهم سجلوا هزات في المنطقة المجاورة مباشرة للتسريبات وأن الإشارات لا تشبه إشارات الزلازل.

وأدى تضرر خطي الأنابيب في قاع البحر في 26 سبتمبر ، وتسرب الغاز إلى السطح في الأسبوع التالي إلى صدور تحذيرات من مخاطر عامة كما أثار مخاوف من أضرار بيئية.

فقدان 50 مترًا من “نورد ستريم 1”

وذكرت صحيفة إكسبرسن السويدية اليومية في 18 أكتوبر أن جزءًا يبلغ 50 مترا على الأقل مفقود من نورد ستريم1 وذلك بعد أن التقطت ما قالت إنه أول صور تنشر علنا لحجم الضرر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي إن أفرادًا من البحرية البريطانية فجروا خطي الأنابيب، وهو اتهام قالت لندن إنه زائف ويهدف لصرف الانتباه عن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا.