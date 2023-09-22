السيارات الكلاسيكية ضمن احتفاء رفحاء باليوم الوطني

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في خطوة مميزة للاحتفاء باليوم الوطني، يفتح متحف “للماضي أثر” في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أبوابه للزوار للاطلاع على السيارات التراثية القديمة والكلاسيكية التي تعود بالذاكرة إلى الخمسينيات والستينيات الميلادية، والذي يحتضن المتحف مجموعة كبيرة منها، لنقل التراث للأجيال الحالية.

وقال مالك المتحف صياح الشمري، إن هذه السيارات كان يكثر استخدامها في منطقة الحدود الشمالية، وخاصة لتوصيل الحجاج من المنطقة إلى مكة المكرمة قبل عقود مضت، ومنها FORD F600 موديل 1968م، وشفروليه موديل 1958م، وهي أول سيارة تأتي بدفع رباعي.

وأشار إلى أن هذه السيارات التراثية تحتاج الكثير من الرعاية والاهتمام، وغالباً ما تتطلب قدراً كبيراً من الصيانة، حتى باتت اليوم قطعاً فنية تلامسها تكنولوجيا الحاضر للمحافظة على جمالية الماضي فيها واستعراضها في العديد من الفعاليات المتنوعة.

يذكر أن “متحف للماضي أثر” برفحاء يحوي مئات القطع من المقتنيات المختلفة الأثرية والتراثية والحضارية والتاريخية، وبعض قطع الأسلحة القديمة، والدروع والسيوف، والقطع النقدية، والفخارية، والمشغولات اليدوية، والأجهزة المتنوعة، والسيارات القديمة، وهو متاح مجاناً للزوار، لتعريفهم بحياة الأجداد.