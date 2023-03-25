«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً أمنياً عالياً جداً بخصوص ثغرات في «كروم»

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنياً عالياً جداً، بخصوص ثغرات في نظام تشغيل «Long-Term SupportChromeOS».

وكشف المركز أن «Google» أصدرت تحديثا لمعالجة الثغرات، مؤكدا أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات وإعادة استخدام الذاكرة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدسة، وحقن تعليمات برمجية.

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 108.0.5359.224 (Platform Version: 15183.86.0)، ويمكن زيارة الرابط التالي للمزيد من التفاصيل: https://chromereleases.googleblog.com/2023/03/long-term-support-channel-update-for_24.html.