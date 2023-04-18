“السيسي”: القوات المصرية الموجودة بالسودان لا تدعم أي طرف

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوات المصرية في السودان كانت هناك فقط للمشاركة في تدريبات مع القوات السودانية، ولا تدعم أي طرف.

وشدد السيسي، في كلمة له بعد ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على سلامة الجنود المصريين في السودان، مشيراً إلى أن بلاده على اتصال مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ومستعدة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في السودان.

وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر القوات المصرية التي “استسلمت” لها في بلدة مروي في الشمال، الواقعة تقريباً في منتصف المسافة بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.