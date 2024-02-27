“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تطلق فرصاً تطوعية لتهيئة المساجد استعداداً لشهر رمضان

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، فرصاً تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، لتجهيز الجوامع والمصليات بالمنطقة استعداداً لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، تستهدف الذكور والإناث من سن (15) عاماً فأكثر، شملت 16 جامعاً ومصلى في مدينة عرعر، و12 في محافظة رفحاء، و11 في محافظة طريف.

وتهدف الفرص التطوعية لترتيب وتنظيم الجوامع والمصليات النسائية، وتوزيع مصاحف جديدة، وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بجميع الخدمات.