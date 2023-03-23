الشؤون الإسلامية بالقصيم تختتمُ برنامج (أحكام الإمامة والأذان في رمضان)

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نظَّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، برنامج “أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان” الذي نُفِّذَ خلال المدة من 21 ـ 28 من الشهر الجاري.

واستهدف البرنامج جميع أئمة ومؤذني المساجد في القصيم،حيث جرى تنفيذ(15) برنامجًا في مدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة،شملت عددًا من الموضوعات والأحكام الواجب الالتزام بها من قبل أئمة ومؤذني المساجد في شهر رمضان المبارك، وبيان أهمية إخلاص النية لله لما في الصلاة والقيام بالنداء لأدائها من أجر عظيم وثواب جزيل.

وأوضح مدير الفرع أن البرنامج يعنى ببيان الأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك، ومنها بيان الأحكام الفقهية، ومتابعة شؤون المساجد، والحرص على القيام بالواجبات، وما يتعلق بأحكام صلاة التراويح، وبيان بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة والمؤذنين، مشيرًا إلى أن إجمالي المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من (6000) ستة آلاف من منسوبي المساجد في منطقة القصيم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة بمختلف مناطق ومدن المملكة من خلال فروعها؛ بهدف رفع كفاءة منسوبي المساجد العلمية والشرعية.