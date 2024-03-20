“الشؤون الإسلامية” تدشن برامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في مالي

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في موريتانيا أمس، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية مالي، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة “باماكو” بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين خالد بن مبروك الخالد، وعدد من الشخصيات ورؤساء الجمعيات الإسلامية.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرامج أكثر من (5000)صائم وصائمة، حيث سيتم تنفيذه في مسجد مقر تجمع أهل السنة والجماعة في موسابوغو، ومسجد جامعة الملك خالد بن عبدالعزيز في بجلان، ومسجد عمر بن الخطاب في نياماكورو.