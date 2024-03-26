“الشؤون الإسلامية” تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في اليابان

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دشّنت وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد، اليوم بمقر سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في دولة اليابان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، ومدير مكتب رابطة العالم الإسلامي الدكتور أنس محمد مليح، ورئيس مركز الندوة للتعليم رئيس اللجنة اليابانية لرؤية الهلال الدكتور سليم الرحمن خان، ورئيس جمعية الوقف الإسلامي باليابان عقيل صديقي، وعدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية في اليابان.

وتبلغ كمية التمور الموزعة 3 أطنان، يستفيد منها أكثر من 12000 مسلم ومسلمة، توزع على المساجد والجمعيات الإسلامية في اليابان، ضمن البرامج التي تنفذها “الشؤون الإسلامية” خلال شهر رمضان المبارك في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.