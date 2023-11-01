الشؤون الإسلامية تطلق ندوة “وحدة الصف واجتماع الكلمة” في جازان

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، الندوة العلمية “وحدة الصف واجتماع الكلمة”، التي تستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين والمراقبات بمنطقة جازان، بمشاركة أكثر من 800 شخص.

واشتملت المبادرة على مجموعة من المناشط والبرامج التي تؤكد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وهدفت المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، وتثقيفهم وتوعيتهم بقيم الولاء والانتماء للوطن، والتعريف بفضله، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.