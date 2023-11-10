“الشؤون الإسلامية” تقيم التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات

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انطلقت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، في فندق أنترناشيونال في العاصمة الألبانية تيرانا وتستمر ثلاثة أيام.

وأوضح الملحق الديني في السفارة عامر بن بنوان العنزي، أن عدد المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في التصفيات النهائية بلغ (96) متسابقًا ومتسابقة، كما شارك في لجنة التحكيم 5 محكمين من المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوسوفا، وجمهورية صربيا، وجمهورية البوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، وتستمر لمدة 3 أيام على فترتين صباحية ومسائية.

الجدير بالذكر، أن المشاركين في هذه التصفيات يمثلون 14 دولة من دول البلقان، ويتنافسون في أربعة فروع، الأول: حفظ القرآن كاملاً، والثاني: حفظ عشرة أجزاء، والثالث:حفظ خمسة أجزاء، والرابع: حفظ جزئين.