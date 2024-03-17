“الشؤون الإسلامية” تقيم الحفل الختامي لمسابقة القرآن للنساء في إثيوبيا

المناطق_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في إثيوبيا، بالتعاون مع مركز دليل النسائي لتعليم القرآن، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حفل تكريم الفائزات في مسابقة القرآن الكريم للنساء في نسختها الأولى، وذلك بالتزامن مع تدشين برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع والتمور وتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة حاليا بجمهورية إثيوبيا.

وشارك في التصفيات الأولية ٣٠٠ متسابقة على 5 مستويات، الأول 30 جزءا والمستوى الثاني 20 جزءا والثالث 15 جزءا والمستوى الرابع 10 أجزاء والمستوى الخامس 5 أجزاء.

وكان عدد الفائزات في كل مستوى 3 طالبات حصلن على جوائز تجاوزت 25 ألف ريال, حيث تأتي المسابقة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في الخارج، للعناية بكتاب الله ونشره، ودعم حفظته.