“الشؤون الإسلامية” تقيم الدورة الشرعية المكثفة للأئمة والخطباء والدعاة في جاوى الشرقية بإندونيسيا

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية إندونيسيا، الدورة الشرعية المكثفة التي تستهدف أئمة وخطباء الجوامع ورؤساء المؤسسات والمعاهد والمراكز الإسلامية ومنسوبي الجمعيات والجامعات وطلبة العلم بالتنسيق والتعاون مع جمعية الإرشاد بجاوى الشرقية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمنطقة تراواس وتستهدف (150) مشاركاً.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معتقد أهل السنة والجماعة والرد على من يخالفها، وإظهار الحق للناس بالحسنى والرفعة واتباع منهج السلف والحذر من مخالفته والأمر بالإجماع والنهي عن الافتراق, حيث يقدمها الشيخ سليمان بن سليم الرحيلي والدكتور محمد الفريح، وستكون الدورة في متن اعتقاد أهل السنة ومتن القواعد الأربع ومتن الأصول الثلاثة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة التي تقدم العلم الشرعي السليم وفق منهج الكتاب والسنة، في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية عبر ملحقياتها خارج المملكة لتوعية منسوبيها خارج المملكة، والاستزادة مما ينفعهم في دينهم ودنياه، ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل وفق ما جاء في الكتاب والسنة.