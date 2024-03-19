“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار لأكثر من 500 صائم في كازاخستان

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الثقافية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان، أمس، مائدة إفطار رمضانية في مسجد حضرت سلطان بالعاصمة أستانا، بحضور ما يزيد عن 500 صائم وصائمة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في عدة دول.

وعبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة، ولوزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ هذا البرنامج خاصةً في هذا الشهر الفضيل، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون والمساعدات لهم في جميع دول العالم.