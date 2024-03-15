“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في البوسنة والهرسك، أمس، مأدبة إفطار للصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في الجبل الأسود، في قاعة الاحتفالات في فندق ذا كيو بالعاصمة “بودغرويشتا”، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود رفعت فيزتش، وعدد من أعضاء مجلس الرئاسة والشخصيات الإسلامية، استفاد منها قرابة 500 صائم.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة، ولوزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذ هذا البرنامج، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون والمساعدات لهم في جميع دول العالم، سائلين المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لقيادة المملكة الرشيدة وشعبها الكريم.

يذكر أن برنامج تفطير الصائمين في الجبل الأسود سيستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك؛ لمشاركة مسلمي الجبل الأسود فرحة الإفطار، الذي يستفيد منه جميع شرائح المجتمع.