“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين بولاية كيرلا الهندية

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الجامعة الندوية بولاية كيرالا بجنوب الهند، اليوم، مأدبة إفطار للصائمين، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، حضرها أكثر من ألف صائم، إضافة للمسؤولين بالجامعة والشخصيات الإسلاميّة بالمنطقة.

وعبّر الحضور عن شكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين , ودعمهما المستمر لإقامة مثل هذه المشاريع الخيرية التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين،وتُعد لبنة من لبنات الخير المتعددة التي تقدمها القيادة وخاصة في شهر رمضان المبارك للمسلمين في مختلف دول العالم.