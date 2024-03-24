“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين في جامعة ملايا الماليزية

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مأدبة إفطار للصائمين في أكاديمية الدراسات الإسلامية في جامعة ملايا بالعاصمة الماليزية كولالمبور، بحضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة في ماليزيا الدكتور فهد بن محمد الشمري، ورئيس الشؤون الإعلامية والإسلامية بالسفارة سلمان بن عقاب العنزي، وعميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا الدكتور فوزي ين هامت، وعدد من الشخصيات الإسلامية وطلاب وطالبات الجامعة.

جاء ذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لهذا العالم 1445هـ، الذي تنفذه الوزارة في ماليزيا، حيث تجاوز عدد الحضور (500) من الرجال والنساء.

وخلال حفل الإفطار، أوضح الدكتور الشمري، أن هذه المبادرة تجسد روح العطاء والمسؤولية التي تميز المملكة بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، مشيراً إلى أنها تعد تعبيراً عن التضامن والتآخي بين الشعوب الإسلامية، وتأكيداً على الدور الريادي والإنساني الذي تقوم به المملكة في شتى المجالات، خاصةً في شهر رمضان المبارك، الذي يعد شهر الخير والبركة.

من جهته، تقدّم عميد الأكاديمية الإسلامية بجامعة ملايا بالشكر والتقدير إلى حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إقامة هذا البرنامج المبارك، وأنه امتداد لدعم المملكة المتواصل لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر برامجها في مملكة ماليزيا، قامت بتوزيع ثمانية أطنان من التمور، ومستمرة في إقامة موائد الإفطار على مدار شهر رمضان في عدة ولايات في ماليزيا يستفيد منها آلاف المسلمين.