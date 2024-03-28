“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين بمركز عماد الدين الإسلامي في بنين

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مائدة إفطار للصائمين في جامع مركز عماد الدين الإسلامي بكوتونو في جمهورية بنين، بحضور عدد من الدعاة والشخصيات الإسلامية.

وعبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة هذه البرامج المباركة، وعلى دعمها المستمر ووقوفها مع جميع المسلمين في مختلف دول العالم، لاسيما في هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن الوزارة دشّنت الأسبوع الماضي برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين بجمهورية بنين، حيث بلغت كمية التمور الموزعة 5 أطنان، وعدد المستفيدين أكثر من 20 ألف مسلم ومسلمة، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها في الخارج خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.