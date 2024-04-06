“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في أوزبكستان

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية أوزبكستان خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك في مقر صندوق الوقف الخيري بالعاصمة طشقند، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان حمود بن تركي المطيري، ورئيس صندوق الوقف الخيري الأوزبكي عيسى خان عبدالله يوف.

وبلغت كمية التمور الموزعة 5 أطنان، استفاد منها أكثر من 20.000 ألف مسلم ومسلمة، وذلك في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في الخارج خلال الشهر الفضيل، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ.