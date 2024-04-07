“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في الأرجنتين

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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الأول، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية الأرجنتين، وذلك في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس، بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة علي أبو حكمة، ومدير المركز نايف الفعيم، والمسؤول بمكتب شؤون الأديان بوزارة الخارجية الأرجنتينية الدكتور توماس راندلي، وعدد من الشخصيات ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية.

وستوزع الهدية ــ بإذن الله ــ على المساجد والمراكز الإسلامية في الأرجنتين حيث يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 20.000 ألف مسلم ومسلمة.

يذكر أن الوزارة دشنت في التاسع من شهر رمضان المبارك برنامج هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالأرجنتين، والذي يستفيد منه قرابة 30.000 صائم وصائمة، وذلك في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها “الشؤون الإسلامية” في الخارج، بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ.