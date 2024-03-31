“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين في محافظات ومدن بنغلاديش

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في العديد من دول العالم، حيث نفذت البرنامج مساء السبت في جمهورية بنغلاديش، وذلك في محافظة سنام غنج، والمجمع الإسلامي في محافظة كشورغنج، وميدان المدرسة المدنية للبنات بمدينة نراين غنج.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1400 صائم وصائمة، حيث عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة هذا البرنامج، وتقديم العون لجميع المسلمين في مختلف دول العالم في هذا الشهر الفضيل