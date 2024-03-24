“الشؤون الإسلامية” تنفّذ 96 فرصة تطوعية بالرياض في الثلث الأول من رمضان

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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، خلال الثلث الأول من رمضان، (96) فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، لتهيئة المساجد والجوامع بكافة الخدمات، شملت ترتيب المصاحف والنظافة والتعطير وإزالة ‏التشوهات البصرية.

وأوضح الفرع أن ساعات العمل التي تمت خلال عشر أيام بلغت (1293.5) ساعة تطوعية، شارك فيها (209)متطوعين ومتطوعات على مستوى المنطقة .

وتأتي هذه ‏المبادرات حرصًا من الوزارة على خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع ‏على المشاركة في الأعمال التطوعية .