“الشؤون الإسلامية” تنهي تجهيز 412 جامعاً ومصلى بالباحة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة استعداداته لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر لعام ١٤٤٥ هجرية من خلال تجهيز 412 جامعاً ومصلى من خلال صيانتها وتجهيزها وتعقيمها والتأكد من سلامة أجهزة الصوت ومكيفات التبريد بمتابعة أكثر من 250 مراقباً ومراقبة .

وأكد مدير عام الفرع نواف بن عايض الغامدي أن العمل مكثف على مدار الساعة منذ دخول شهر رمضان المبارك لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية بيوت الله تعالى ورصد الخلل والمشاكل الفنية والعمل على معالجتها بشكل فوري .

وحدد فرع الوزارة بالباحة موعد إقامة صلاة العيد بعد الشروق بـ 15 دقيقة وتم الإعلان عن أسماء الجوامع والمصليات بوسط المدينة وجميع المحافظات والمراكز التابعة .