“الشؤون الإسلامية” تهدي زوار معرض المدينة المنورة للكتاب عشرة آلاف نسخة من المصحف الشريف

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أهدى جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب 2023، عشرة آلاف نسخة من المصحف الشريف لزوار الجناح، منذ بدء المعرض في 18 مايو، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من الزوار.

وتميز جناح الوزارة بركن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي ضم مجموعة واسعة من الإصدارات المختلفة للمصاحف، بالإضافة إلى ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لأكثر من 77 لغة عالمية، كما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على مراحل طباعة القرآن الكريم، وعرض للتطبيقات الحديثة تمكن الزوار من تجربة تعليمية للحج والعمرة، إلى جانب تطبيق الاستشهاد الصحيح ومعرض لمخطوطات مكة المكرمة.

وأشاد زوار الجناح بالدور الريادي الذي تقدمه المملكة بقيادتها الرشيدة – أيدها الله – في خدمة كتاب الله الكريم وتوفيره للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وبالعناية المستمرة الدائمة بكتاب الله عبر مجمع الملك فهد، الذي يعد أكبر مطبعة للمصحف الشريف في العالم.

يذكر أن مشاركة الوزارة في هذه المعارض تأتي في إطار جهودها لإطلاع الزوار على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ولإبراز الخدمات والإنجازات التي تقدمها المملكة في شتى أنحاء العالم.