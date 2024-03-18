“الشؤون الإسلامية” تواصل خدماتها التوعوية عبر الاتصال المرئي للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تقديم خدمات الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وذلك عبر خدمة “الاتصال المرئي” من خلال أجهزة الآيباد للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن فيما يتعلق بالعمرة وأحكام شهر رمضان وغيرها، ضمن الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وفق خطتها المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل لعام 1445هـ.

وتتيح هذه الخدمة في مصليات الفنادق المجاورة للمسجد الحرام التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المشايخ والدعاة, للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بنسك العمرة وأحكام شهر رمضان وغيرها بكل يُسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات عالمية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

من جهتهم أشاد عدد من المعتمرين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن من خلال توظيف التقنية الحديثة وتوظيفها في الدعوة إلى الله تعالى في ظل تطور ورقي هذه المملكة المباركة، سائلين الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء لخدمة الإسلام والمسلمين.