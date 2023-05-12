الشباب يجتاز تشرين السوري ويتأهل إلى نهائيات بطولة كأس الملك سلمان

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تأهل فريق الشباب السعودي إلى دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد فوزه على تشرين السوري بنتيجة 3 – 1، ضمن مرحلة الإياب من الدور الثاني، والتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة الذهاب، وذلك على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل أهداف فريق الشباب كل من أحمد جابر (هدفين) وكارلوس جونيور، بينما جاء هدف تشرين عن طريق أحمد حاتم.

وبذلك ينضم فريق الشباب إلى المجموعة الثالثة للبطولة مع فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من مباراتي فريقي الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.