الشباب يعلن التعاقد مع عبدالله رديف مهاجم الهلال

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وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خليف الهويشان رسميًا عقد انضمام اللاعب عبدالله رديف إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة لمدة عام واحد قادمًا من نادي الهلال وذلك حسبما أعلن نادي الشباب عبر مركزه الإعلامي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر اليوم الأربعاء.

واستغلت إدارة الشباب فترة التوقف الدولية الحالية لتعزيز صفوف الفريق، وذلك بعدما فضلت عدم إبرام صفقات ضخمة على عكس أغلب أندية الدوري السعودي واكتفت بضم جوستافو كويار لاعب وسط الهلال والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

وجاء التعاقد مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتليتيكو مدريد ثم المدافع رومان سايس قائد منتخب المغرب على سبيل الإعارة من نادي السد القطري والظهير حمد اليامي بنظام الإعارة من الهلال لمدة عام ، ليعطي بعض الأمل لجماهير الشباب في الابتعاد عن منطقة الهبوط والعودة للمنافسة.